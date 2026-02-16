Un guasto alla linea elettrica ha interrotto questa mattina il traffico ferroviario tra Sondrio e Tirano, causando disagi a molti pendolari. La perdita di alimentazione ha fermato i treni tra le due località, costringendo le ferrovie a mettere in funzione navette sostitutive per coprire la tratta. Il problema si è verificato poco prima delle 8, interrompendo il servizio durante un momento di grande affluenza in vista delle Olimpiadi.

Sondrio, 16 febbraio 2026 – Un guasto alla linea elettrica ha messo ko questa mattina la linea ferroviaria Milano-Tirano fra le stazioni di Sondrio e Tirano, capolinea della linea. Il guasto, hanno fatto sapere Rfi (Rete ferroviaria italiana) e Trenord – gestore del servizio ferroviario – si è verificato intorno alle 9 e mezza di questa mattina, 16 febbraio, nell’ultima tranche della linea che collega il capoluogo lombardo alla Valtellina, e che in questi giorni gioca un ruolo strategico di collegamento fra Milano, Bormio e Livigno dove si stanno svolgendo i giochi olimpici invernali. I bus sostitutivi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guasto alla linea elettrica, in tilt la ferrovia delle OIimpiadi fra Sondrio e Tirano: navette sostitutive al posto dei treni

Un guasto alla linea elettrica tra Lecco e Sondrio ha causato cancellazioni e ritardi sui treni.

A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi, la circolazione dei treni tra Morbegno e Tirano sarà sospesa dal 19 al 22 dicembre 2025, causando disagi durante il fine settimana lungo prima di Natale.

