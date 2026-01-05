Guasto alla linea elettrica | treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio

Un guasto alla linea elettrica tra Lecco e Sondrio ha causato cancellazioni e ritardi sui treni. L’incidente, avvenuto questa mattina nella stazione di Sondrio, ha provocato disagi significativi per i pendolari, già alle prese con le ripercussioni dell’inizio d’anno. La situazione è in fase di gestione, con interventi in corso per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

L'anno nuovo porta problemi “vecchi” per il trasporto ferroviario nel nostro territorio. Un guasto occorso questa mattina, lunedì 5 gennaio, nella stazione di Sondrio ha creato gravi disagi per i pendolari che hanno già ripreso il lavoro e per chi si deve muovere lungo la direttrice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni Leggi anche: Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Guasto alla linea elettrica, treni fermi sulla linea Bari-Foggia; Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e Foggia; Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni; Treni, guasto sulla Pescara-Bari: ritardi fino a 330 minuti per Frecce e Intercity. E intanto aumentano i prezzi degli abbonamenti. Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio - Il malfunzionamento alla stazione del capoluogo valtellinese ha creato a cascata ritardi fino a 30 minuti e la soppressione di sette corse. leccotoday.it

Guasto alla stazione di Sondrio: treni cancellati tra Tirano e Lecco - La linea RegioExpress RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano, appartenente alla Direttrice 7, sta registrando gravi criticità nella circolazione ferroviaria a causa di un guasto infrastrutturale. primalavaltellina.it

Treni, guasto sulla Pescara-Bari: convogli fermi a Incoronata, disagi per i pugliesi in rientro a Milano e Roma. Cancellazione e ritardi di oltre 300 minuti per Frecciarossa e ... - Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 9511 Milano Centrale (6:10) - lagazzettadelmezzogiorno.it

“A seguito del blackout dei giorni scorsi, una delle due linee elettriche che alimentano il sito è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione straordinaria” si legge nella nota ufficiale della Sarlux. “La linea in servizio, ha registrato un guasto transitorio ad u - facebook.com facebook

Per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di FIRENZE SAN MARCO VECCHIO e FIESOLE CALDINE: Treno 18988 (BORGO SL-FIRENZE CM) cancellato, viaggiatori con treno 18890 che effettua le fermate aggiuntive di CAMPOMIGLIAIO e PIAN DEL MU x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.