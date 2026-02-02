Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare. Dopo anni di preparativi, tutto è pronto per la cerimonia di apertura. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e a dare il massimo per portare a casa qualche medaglia. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, mentre le ore passano veloci verso il grande debutto.

La lunga attesa è quasi finita, dopo anni di preparativi tutto è pronto per l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Visto che, stavolta, giochiamo in casa, l’obiettivo della spedizione azzurra è molto ambizioso: ripetere quanto fatto a Tokyo e Parigi e portare a casa una medaglia ogni giorno. Visto il livello della concorrenza, non sarà affatto semplice riuscire nell’impresa ma ci sono comunque buone possibilità di raccogliere un numero di medaglie importante. Se nessuno ha a disposizione la palla di cristallo, vediamo, calendario alla mano, quali sono gli atleti azzurri da tenere d’occhio e quali sono le loro possibilità di salire sul podio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi, giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia a Milano-Cortina

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata.

Questa mattina sono stati annunciati i dettagli delle finali delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, gli italiani in gara: il programma delle finali e le speranze di medaglie; OLIMPIADI INVERNALI 2026 a Milano e Cortina: il programma completo giorno per giorno per non perdere nemmeno un momento; Milano-Cortina 2026, il programma e gli orari delle Olimpiadi invernali: dove vederle in tv giorno per giorno; Olimpiadi invernali 2026, il calendario e il programma delle gare ai giochi di Milano-Cortina.

Olimpiadi, giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia a Milano-CortinaDa sabato gli atleti azzurri inizieranno la caccia alle medaglie delle Olimpiadi invernali di casa. Vediamo quali sono le speranze più concrete per i nostri campioni giorno per giorno ... ilgiornale.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carteLa settimana olimpica è iniziata. Pochi giorni ancora e si accederà il sacro braciere nelle località di Milano e Cortina. L'Italia torna ad ospitare le ... oasport.it

Manca sempre meno a Milano-Cortina 2026 Dalle grandi città ai territori alpini, i Giochi Invernali tornano in Italia con un’Olimpiade diffusa, nuovi sport e una Cerimonia di Apertura pensata come un evento globale. Scorri il carosello per scoprire quando, d - facebook.com facebook

#Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com