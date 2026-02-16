Olimpiadi 2026 | Malinin la delusione sul ghiaccio e il grido d’aiuto online | ansia e pressione dopo la gara

Ilia Malinin ha scritto un messaggio di aiuto sui social dopo aver vissuto un momento difficile sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove non è riuscito a salire sul podio. La pressione della gara e la frustrazione per aver perso una medaglia lo hanno portato a parlare di ansia e stress. Il pattinatore statunitense, noto come “Quad God”, ha deciso di condividere le sue emozioni con i fan, spiegando che si sentiva sopraffatto dalla tensione. Durante la competizione, Malinin ha mostrato segni di nervosismo, e il suo post ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Olimpiadi 2026: Il dramma di Ilia Malinin, dal podio sfuggito al grido d’aiuto sui social. Milano, 16 febbraio 2026 – La delusione per una medaglia sfumata alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha spinto Ilia Malinin, il pattinatore statunitense soprannominato “Quad God”, a condividere pubblicamente un profondo stato di angoscia attraverso i social media. I post, poi rimossi, rivelano un disagio esistenziale e un desiderio di evasione che hanno sollevato preoccupazioni sulla salute mentale dell’atleta, mettendo in luce le pressioni a cui sono sottoposti gli sportivi d’élite. Una performance al di sotto delle aspettative.🔗 Leggi su Ameve.eu Ilia Malinin è un Icaro crollato sul ghiaccio delle Olimpiadi. Il Dio del Quad tradito dalla perenne ricerca dell’estremo Ilia Malinin ha vissuto un grande disastro alle Olimpiadi, quando un salto rischioso è finito male. Chi è Ilia Malinin, il “re del ghiaccio” che incanta il mondo alle Olimpiadi invernali 2026 Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, la caduta degli dei: Malinin in lacrime e ottavo posto per il pattinaggio; Chi è e dove vive Ilia Malinin, il fenomeno del salto mortale alle Olimpiadi 2026; Quello che non vi hanno mai raccontato sul pattinaggio di figura, regole, traumi e salti quintupli alle Olimpiadi invernali 2026; Ilia Malinin regala agli USA l'oro a squadre nel pattinaggio di figura - Highlights Olimpiadi Invernali. Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali: Il crollo era inevitabileMalinin, il dio dei quadrupli, ha affidato a Instagram un video e una lettera in cui spiega cosa gli sta succedendo: Tutto si accumula, con il risultato ... fanpage.it Ilia Malinin crolla e perde l'oro alle Olimpiadi invernali 2026: «sono sotto shock»Ilia Malinin, il fenomeno americano, crolla all'ottavo posto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo quadruplo axel fallito consegna l'oro a sorpresa al kazako Shaidorov. Una serata di speranze ... vogue.it Ilia Malinin, gli errori che gli sono costati l’oro alle Olimpiadi - facebook.com facebook Alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio artistico maschile Ilia #Malinin è stato uno dei risultati più clamorosi e inaspettati della competizione: il campione statunitense classe 2004, dato come grande favorito alla medaglia d’oro, si è cl x.com