Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta. Ilia Malinin, 21 anni, ha incantato il pubblico con salti impossibili e una sicurezza da veterano. Il suo modo di pattinare ha lasciato tutti senza parole, dimostrando di essere il futuro del pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali 2026.

C’è un ragazzo che vola sul ghiaccio e sembra non aver paura di nulla. Ilia Malinin ha 21 anni e un sorriso che buca lo schermo, ma dietro quell’aria da “ragazzo della porta accanto” si nasconde un fenomeno capace di riscrivere la storia del pattinaggio artistico. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non è solo l’atleta da battere, l’incantevole “re dei ghiacci” che ha già trascinato il Team USA all’oro e non ha intenzione di fermarsi. L’eredità dei genitori, stelle del pattinaggio. Ilia non poteva che nascere con le lame ai piedi. È quel che si suol dire un “figlio d’arte”, nato dall’amore tra Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, entrambi stelle del pattinaggio per l’Uzbekistan. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi è Ilia Malinin, il "re del ghiaccio" che incanta il mondo alle Olimpiadi invernali 2026

Approfondimenti su Ilia Malinin

Ilia Malinin, il giovane pattinatore statunitense che sta conquistando il mondo, si fa già conoscere come il “re del quadruplo”.

Malinin è arrivato primo nel programma corto del singolo maschile, cioè quello con gli elementi tecnici obbligatori. La sua esibizione è stata strabiliante: ha ottenuto 108,16 punti, 5 in più del secondo in classifica - facebook.com facebook

