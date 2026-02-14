Ilia Malinin è un Icaro crollato sul ghiaccio delle Olimpiadi Il Dio del Quad tradito dalla perenne ricerca dell’estremo

Ilia Malinin ha vissuto un grande disastro alle Olimpiadi, quando un salto rischioso è finito male. La sua voglia di superare ogni limite lo ha portato a tentare un’azione pericolosa, che si è conclusa con una brutta caduta sul ghiaccio. La sua performance, che aveva alimentato grandi speranze, si è trasformata in un fallimento clamoroso davanti a tutta la nazione e al mondo intero.

Icaro sul ghiaccio. Un volo nell'eternità per poi cadere mestamente a terra. Ilia Malinin è tutto questo per El Pais, solo uno dei tanti giornali internazionali che raccontano come il "Dio del Quad" sia crollato come un angelo sulla terra in quella che doveva essere la sua gara per l'eternità: le Olimpiadi. Il "Dio dei quadrupli" – scrive il quotidiano spagnolo – "cade due volte e proprio in quella caduta diventa umano, quasi commovente. "Nessuno è sovrumano", scrive Carlos Arribas. "E la sconfitta diventa rito di passaggio, quasi necessario per la grandezza futura. Persino il quadruplo axel mancato assume una valenza sacrale: il salto maledetto, l'ossessione olimpica.