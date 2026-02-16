Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | Alex Vinatzer il grande incompiuto; troppi errori per Baumgartner

Il nome di Patrick Baumgartner emerge come protagonista di una giornata difficile a Pechino, dove l’atleta ha commesso troppi errori nel bob a due, compromettendo la sua prestazione. La sua prova ha evidenziato le difficoltà di adattarsi a un disciplina in cui si sente meno a suo agio rispetto al quattro. Nel frattempo, Alex Vinatzer si trova tra le note meno positive tra gli atleti italiani, considerato un talento che non ha ancora trovato la sua piena realizzazione. La competizione si fa sentire e i risultati riflettono le sfide di un’Italia che cerca di emergere tra le migliori.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (lunedì 16 febbraio). Patrick Baumgartner (bob), 5: partiamo dalla premessa che nel bob a 2 non eccelle come in quello a 4. Dopo una buona prima manche, è arretrato in nona piazza al termine della seconda. La spinta resta l'atavico anello debole, ma ha commesso anche troppi errori in fase di guida su una pista che conosce meglio degli avversari. Alex Vinatzer (sci alpino), 3: una Olimpiade disastrosa. In combinata è affondato nelle retrovie dopo essersi ritrovato in testa grazie alla discesa di Giovanni Franzoni, in gigate e slalom non ha neppure conluso la gara. 5 o 6 stagioni fa era considerato il predestinato dello sci alpino italiano, un talento che alle nostre latitudini non si vedeva da tempo.