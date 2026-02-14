Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | problema di compromesso per Vinatzer; Sighel fuori senza colpe

Il fallimento della squadra italiana di curling ai Giochi di Milano-Cortina deriva da scelte discutibili e da una strategia poco efficace. La squadra di Vinatzer ha mostrato difficoltà evidenti, che hanno compromesso le possibilità di avanzare nel torneo, mentre Sighel è uscita senza aver commesso errori. La partita di sabato 14 febbraio ha confermato i limiti di questa formazione, che non è riuscita a trovare il ritmo giusto per competere con le avversarie.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (sabato 14 febbraio). Nazionale italiana femminile di curling, 4: non ci siamo proprio. Altre due sconfitte con Cina e Svezia: le azzurre erano di mano nell'ultimo end decisivo contro le asiatiche. Come già detto, il giocattolo si è rotto da tempo. L'esito di questa Olimpiade appariva purtroppo ampiamente scontato. Con quattro sconfitte in altrettante partite, l'obiettivo semifinali è sfumato. Adesso l'obiettivo sarà chiudere questi Giochi in maniera dignitosa, magari evitando di perderle tutte. Luca De Aliprandini (sci alpino), senza voto: come accaduto a Dominik Paris, ha perso incolpevolmente lo sci sinistro e la sua Olimpiade è finita dopo mezzo minuto.