Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | Alex Vinatzer il grande incompiuto; Tabanelli più forte del dolore

Alex Vinatzer non ha ottenuto i risultati sperati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, perché ha faticato a esprimersi al meglio sulle piste innevate. Durante le gare, il giovane slalomista ha mostrato diversi errori, che hanno impedito di salire sul podio. La sua prestazione si è fatta sentire anche a causa di un infortunio recente, che ha limitato i suoi allenamenti.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (lunedì 16 febbraio). Patrick Baumgartner (bob), 5: partiamo dalla premessa che nel bob a 2 non eccelle come in quello a 4. Dopo una buona prima manche, è arretrato in nona piazza al termine della seconda. La spinta resta l'atavico anello debole, ma ha commesso anche troppi errori in fase di guida su una pista che conosce meglio degli avversari. Alex Vinatzer (sci alpino), 3: una Olimpiade disastrosa. In combinata è affondato nelle retrovie dopo essersi ritrovato in testa grazie alla discesa di Giovanni Franzoni, in gigante e slalom non ha neppure concluso la gara. 5 o 6 stagioni fa era considerato il predestinato dello sci alpino italiano, un talento che alle nostre latitudini non si vedeva da tempo. Sono bastate appena 23 secondi per scrivere la fine delle Olimpiadi di Alex Vinatzer. L'azzurro, partito con il pettorale numero 14 nella prima manche dello slalom. "Attaccare era l'unica opzione, ho cercato di farla a tutta, di dare tutto quello che avevo. Ci ho provato, riparto da questo atteggiamento per lo slalom, cercherò di rifarmi". Lo ha detto, in zona mista a Bormio, Alex Vinatzer, caduto nella seconda manche.