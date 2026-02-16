Oggi, 16 febbraio, sei eventi sportivi si svolgono alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove gli italiani cercano di conquistare medaglie. La giornata si concentra su gare di sci alpino e biathlon, con atleti italiani pronti a mettere in mostra le loro abilità. Gli spettatori possono seguire le competizioni in diretta su diverse piattaforme televisive e online.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 oggi, lunedì 16 febbraio, saranno sei i titoli in palio. Ultima chiamata per lo sci alpino, con gli occhi puntati su Alex Vinatzer nello slalom. Arianna Fontana torna sul ghiaccio per la finale dei 1000m femminili dello short track. Il programma libero delle coppie di artistico, nel pattinaggio di figura, sarà uno degli appuntamenti più importanti nelle carriere di Sara Conti e Niccolò Macii e per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. La serata, per l’Italia, si conclude con grandi finali al femminile: Flora Tabanelli nel big air dello sci acrobatico e Giada Andreutti e Simona de Silvestro nella specialità in singolo del bob femminile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il programma di oggi 16 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

