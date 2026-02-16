Olimpiadi 2026 finiti in tre giorni i 10mila preservativi regalati dal Comitato ai 2800 atleti molti pezzi trovati in vendita online a 100 euro

Il Comitato Olimpico ha regalato 10.000 preservativi agli 2.800 atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma sono stati tutti distribuiti in appena tre giorni. La notizia ha fatto il giro del villaggio olimpico, dove alcuni pezzi sono già in vendita online a 100 euro ciascuno. Un atleta ha commentato: “Le scorte sono finite subito, ci hanno detto che ne arriveranno altre, ma non si sa quando”.

Un atleta: "Le scorte di preservativi sono finite in soli tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno altre, ma chissà quando"