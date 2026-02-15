Preservativi esauriti al Villaggio Olimpico 15 mila finiti in tre giorni Ma spuntano in vendita online a 105 euro

Al Villaggio Olimpico, i preservativi sono finiti in tre giorni a causa di una richiesta improvvisa di 15 mila pezzi. La carenza ha spinto alcuni a cercarli online, dove vengono venduti a 105 euro ciascuno. Molti visitatori si sono portati a casa i preservativi come gadget, seguendo una prassi ormai diffusa tra atleti e spettatori. Il governatore Attilio Fontana ha definito questa distribuzione una pratica consolidata per promuovere la prevenzione e il buon senso.

Diecimila preservativi per 2.800 atleti del Villaggio olimpico. Esauriti in tre giorni. «Fate voi i conti» dice il portavoce del Cio Mark Adams, confermando le indiscrezioni sulla necessità di nuove forniture (in arrivo). Considerando che gli uomini sono 1.500 e le donne 1.300, sono circa tre al giorno ciascuno. Tuttavia — anche se spiace deludere le aspettative sul più grande cliché olimpico della storia — gli atleti non sono sempre amazzoni e adoni dal desiderio inappagabile, infaticabili, fluidi e poliamorosi. «Sì, è vero, qui accade di tutto, ma non bisogna neppure esagerare» raccontava un gruppo di pattinatori polacchi entrando al Villaggio alla vigilia dei Giochi.