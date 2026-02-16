Olimpiadi 2026 | Filiera di Abbigliamento Falsificato Scoperta nel Comasco Denunciato un Imprenditore

Un imprenditore del Comasco è stato denunciato dopo aver venduto abbigliamento contraffatto legato ai Giochi Olimpici del 2026. La Guardia di Finanza ha scoperto una vera e propria rete di produzione e distribuzione di capi falsificati, nascosta tra diverse aziende locali. Durante un’operazione mirata, sono stati sequestrati migliaia di pezzi non originali pronti per essere messi in vendita.

Olimpiadi 2026, Svolta Anti-Contraffazione: Scoperta una Filiera di Abbigliamento Falsificato nel Comasco. Un'operazione della Guardia di Finanza di Como ha portato al sequestro di materiale per la produzione di abbigliamento con loghi contraffatti relativi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e alla denuncia del coniuge del legale rappresentante di un'azienda all'ingrosso di abbigliamento e accessori. L'indagine, scaturita da controlli online, ha rivelato la preparazione di articoli falsificati pronti per essere immessi sul mercato, minando la proprietà intellettuale e la tutela dei consumatori a pochi mesi dall'evento.