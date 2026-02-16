Olimpiadi 2026 | Boom di Spesa Turistica a Milano e Cortina USA e Germania trainano i consumi +60% da fuori Europa

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 hanno portato a un aumento sorprendente della spesa turistica, con un incremento del 60% proveniente da visitatori extraeuropei, in particolare dagli Stati Uniti e dalla Germania. Durante il fine settimana di apertura, tra il 6 e l’8 febbraio, le spese dei turisti sono cresciute quasi del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando molte strutture ricettive a registrare il tutto esaurito. Questo flusso di visitatori ha contribuito a far salire i consumi e a riempire ristoranti e hotel della zona.

Olimpiadi, la Spesa Turistica Schizza: un Weekend di Apertura da Record per Milano-Cortina. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 hanno già lasciato il segno sull'economia italiana, con un aumento quasi raddoppiato della spesa turistica nel weekend del 6-8 febbraio rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ondata di consumi, alimentata dall'afflusso di visitatori internazionali, soprattutto da Stati Uniti e Germania, conferma il potenziale economico dei grandi eventi e pone nuove sfide per la gestione del territorio e la sostenibilità del turismo. I dati, diffusi da Visa, delineano un quadro di vivace attività commerciale nelle città ospitanti e nelle località montane.