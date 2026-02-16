Olimpiade il racconto da Livigno dell' infermiera perugina Luisa | Atmosfera fantastica e atleti rispettosi
Luisa, infermiera perugina, ha raccontato come l’atmosfera alle Olimpiadi di Milano-Cortina sia stata coinvolgente e positiva, anche grazie al rispetto tra atleti e accompagnatori. Durante una visita a Livigno, ha notato che gli sportivi si scambiano sorrisi e parole gentili anche tra le piste di sci, creando un’energia speciale nel villaggio olimpico.
L'operatrice sanitaria inserita nel team dell'emergenza-urgenza a disposizione degli olimpionici e del numeroso pubblico. Il racconto della sua esperienza e le foto che ha scattato per il nostro giornale Il popolo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina non è composto solo dai campioni e dai tanti buoni atleti di tutto il mondo, con i loro nutriti staff. Ma c'è anche quell'immenso popolo che accende e spegne la Fiamma Olimpica, che gestisce trasporti, mense e alberghi, e c'è anche chi deve prendersene cura in caso di malori o infortuni. Questi ultimi sono gli uomini e le donne dell'emergenza-urgenza che – per rafforzarne il numero in vista dell’evento speciale – sono stati selezionati da tutto il Paese per coprire a livello sanitario le varie piste e località dove si articolano le gare dell’Olimpiade italiana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Nicola, 49 anni: “Volontario-pendolare da Milano a Livigno. In auto, poi la navetta: la mia Olimpiade fila liscia”
Nicola, 49 anni, ha scelto di vivere il suo viaggio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina spostandosi tra auto e navetta.
