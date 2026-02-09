Nicola, 49 anni, ha scelto di vivere il suo viaggio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina spostandosi tra auto e navetta. Ogni giorno, da Cusano Milanino a Livigno, percorre centinaia di chilometri senza problemi, e dice che la sua Olimpiade sta andando liscia. Ama la montagna e si muove con entusiasmo, anche se il percorso è lungo.

Livigno (Sondrio), 9 febbraio 2026 - Da Cusano Milanino, il paese dove è nato Giovanni Trapattoni, alle porte di Milano, sale spesso verso Livigno perché ama la montagna. Lo sport è un leitmotiv nella vita di Nicola Boccalini, 49 anni, che al Piccolo Tibet e alla Valtellina è molto affezionato, tanto che ha comprato casa da alcuni anni nella vicina Valdidentro (a 30 minuti da Livigno). Nicola, come le è ’venuto in mente’ di fare il volontario? «Io a Livigno ho una seconda casa e quello di fare il volontario in una occasione speciale e unica come lo sono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mi sembrava un modo per restituire qualcosa al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicola, 49 anni: “Volontario-pendolare da Milano a Livigno. In auto, poi la navetta: la mia Olimpiade fila liscia”

