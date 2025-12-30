Luisa Spagnoli la donna che inventò il Bacio Perugina

Luisa Spagnoli è riconosciuta come l’ideatrice del celebre Bacio Perugina, simbolo del dolce italiano. Imprenditrice innovativa e pioniera nel mondo degli affari, ha contribuito a rafforzare la tradizione produttiva di Perugia. La sua figura rappresenta un esempio di successo e creatività nel panorama imprenditoriale nazionale, lasciando un’impronta duratura nella storia dell’industria dolciaria italiana.

Un'imprenditrice coraggiosa, innovativa e geniale: così la città di Perugia e l'Italia ricordano Luisa Spagnoli, pioniera dell'imprenditoria femminile e mente creativa dietro a uno dei simboli più celebri del made in Italy, il Bacio Perugina. La svolta arriva nel 1922, quando Luisa, osservando il lavoro quotidiano in fabbrica, nota che il cioccolato e la granella di nocciole avanzati a fine giornata venivano gettati via. Da quella intuizione nasce un'idea destinata a fare la storia: creare un cuore di gianduia arricchito con granella di nocciole, rivestito di cioccolato fondente. La forma irregolare del nuovo cioccolatino ricordava la nocca di una mano, motivo per cui fu battezzato inizialmente " Cazzotto ".

