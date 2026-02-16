Olimpiade il marito della campionessa Francesca Lollobrigida è di Pollenza | Oro meritatissimo quando possiamo torniamo nelle Marche

POLLENZA C’è anche un pizzico di Marche, di Pollenza per l’esattezza, nella bellissima storia dell’olimpionica Francesca Lollobrigida. Accanto alla due volte campionessa, pattinatrice sul ghiaccio, medaglia d’oro e record olimpico, infatti, c’è il marito, il pollentino Matteo Angeletti, finito inevitabilmente sotto i riflettori in questi giorni per il ruolo silenzioso ma centrale nel tenere insieme famiglia, lavoro e quotidianità durante la lunga rincorsa al trionfo. Il sogno «Finalmente! Se lo meritava e lo rincorreva da anni» racconta al telefono proprio Angeletti, anche lui oro nazionale ed europeo, sempre di pattinaggio, ripensando all’istante della vittoria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

