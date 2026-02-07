Chi è Francesca Lollobrigida dall’argento di Pechino all’oro di casa | mamma campionessa leggenda

Francesca Lollobrigida passa dall’argento di Pechino 2022 all’oro di Milano Cortina 2026. La pattinatrice italiana ha vinto la medaglia più importante, dimostrando determinazione e sacrifici fatti in famiglia. Dopo aver messo al mondo Tommaso nel 2023, ha affrontato anni intensi tra allenamenti, rinunce e il supporto del marito Matteo e della sorella Giulia, anche lei pattinatrice. Ora è campionessa olimpica dei 3000 metri, un risultato che la consacra tra le grandi del suo sport.

Dall’argento di Pechino 2022 all’oro, fantastico, commovente, di Milano Cortina 2026. Sono trascorsi quattro anni, in mezzo una maternità (Tommaso è nato nel 2023), tanti sacrifici, uno staff fatto in casa, dal marito Matteo alla sorella Giulia (anche lei pattinatrice), e Francesca Lollobrigida è campionessa olimpica dei 3000 metri del pattinaggio velocità, distanza che in passato è stata terra di conquista di tedesche e olandesi. Un triplice giorno speciale Oggi per la "Lollo", come viene soprannominata, è un triplice giorno speciale: oro olimpico, 35esimo compleanno, trionfo in Italia davanti alla famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

