Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri a Milano Cortina 2026. La campionessa, che festeggia 35 anni proprio oggi, si impone con forza sulla pista del Milano Speed Skating Stadium, portando a casa il primo oro italiano alle Olimpiadi Invernali. Un’impresa che la proietta nell’Olimpo dello sport, lasciando il segno e facendo esplodere di gioia il pubblico presente.

Il Milano Speed Skating Stadium si tinge d’azzurro per l’impresa titanica di Francesca Lollobrigida, che nel giorno del suo 35° compleanno si mette al collo la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi di forza nei 3000 metri femminili, distanza in cui fu d’argento a Pechino 2022. L’azzurra si prende tutto al termine di una gara condotta con un perfetto crescendo rossiniano, con Lollobrigida che mette la freccia negli ultimi due giri e stampa record olimpico e primato italiano, mettendosi al collo l’ oro olimpico con il crono di 3’54?28. Sverniciata, nell’ottava serie delle dieci in programma, la canadese Valerie Maltais, in testa fino al quinto giro e poi costretta a cedere il passo all’italiana, che alla fine le rifila 2?65, distacco che la relega sul terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NON È UN FILM! Francesca Lollobrigida nell’Olimpo! Leggendario oro nei 3000 metri, campionessa olimpica!

Francesca Lollobrigida non ha raggiunto il suo obiettivo agli Europei di speed skating, chiudendo la prova dei 3000 metri con un tempo elevato.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Congratulazioni a Francesca Lollobrigida per l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con record olimpico… nel giorno del suo compleanno! #ASRoma x.com

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! È medaglia d’oro Trionfa alle Olimpiadi 2026 e scrive una pagina indimenticabile dello sport azzurro. facebook