Oksana Murasova accoltella il compagno in casa a Milano dopo una lite | nel 2015 la ballerina aveva ucciso l'ex

Oksana Murasova, ballerina russa, ha ferito il suo compagno con un coltello durante una lite in un appartamento di Milano domenica 15 febbraio. La donna, già nota per aver ucciso l’ex nel 2015, ha aggredito l’uomo dopo un confronto acceso. L’incidente si è verificato nel quartiere di Porta Romana, dove la coppia viveva da alcuni mesi.

Oksana Murasova avrebbe accoltellato a un fianco il compagno domenica 15 febbraio durante una lite in casa a Milano. Nel 2015 l'ex ballerina lituana aveva ucciso l'ex con una coltellata al petto.🔗 Leggi su Fanpage.it Oksana Murasova, la ballerina già condannata per l'omicidio dell'ex che ha accoltellato il nuovo compagno Oksana Murasova, ballerina condannata per aver ucciso il suo ex e recentemente accusata di aver ferito il suo nuovo compagno, è stata coinvolta in un episodio violento a Milano. Milano, straniera accoltella il compagno. 11 anni fa aveva ucciso il convivente Oksana Murasova, 39 anni, è stata trovata a Milano mentre ferisce con un coltello il proprio compagno, un episodio che riporta alla memoria il suo passato criminale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oksana Murasova accoltella il compagno durante una lite. La ballerina lituana nel 2015 aveva ucciso l'ex a coltellate; Oksana Murasova, l'ex ballerina accoltella il compagno in casa: già condannata per aver ucciso l'ex; Undici anni fa uccise il compagno e finì in carcere: Oksana Murasova accoltella il nuovo partner; Milano, accoltella il compagno dopo una lite. Oksana Murasova, la ballerina già condannata per l'omicidio dell'ex che ha accoltellato il nuovo compagnoL'uomo è stato raggiunto da un fendente al fianco sinistro mentre si trovava in un appartamento di via Soffredini, a Milano ... today.it Milano, Oksana Murasova accoltella il compagno al culmine di una lite: nel 2015 aveva ucciso l'exHa accoltellato il compagno Massimiliano D.I., 53 anni, al culmine di una lite scoppiata nella loro abitazione di via Alfredo Soffredini, in zona Precotto, a Milano; il nome di Oksana Murasova, 38enne ... tag24.it Undici anni fa uccise il compagno e finì in carcere: Oksana Murasova accoltella il nuovo partner milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Oksana Murasova accoltella il compagno durante una lite. La ballerina lituana nel 2015 aveva ucciso l'ex a coltellate - facebook.com facebook