Milano straniera accoltella il compagno 11 anni fa aveva ucciso il convivente

Oksana Murasova, 39 anni, è stata trovata a Milano mentre ferisce con un coltello il proprio compagno, un episodio che riporta alla memoria il suo passato criminale. Undici anni fa, la donna aveva ucciso il suo ex convivente, Bilous Ruslan, di 31 anni, in un brutale omicidio che le era valso un arresto. Questa volta, la polizia è intervenuta dopo una lite furiosa in un appartamento del centro cittadino.

L'uomo, colpito a un fianco, non si troverebbe in gravi condizioni. E' accaduto in un appartamento in via Soffredini, nella zona nord della città, dove sono giunti il 118 e la polizia di Stato. Il ferito, di 50 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto effettivamente accaduto sono ancora in corso e si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria. Oksana Murasova, 39enne lituana, era stata già arrestata per l'omicidio dell'allora convivente Bilous Ruslan, di 31 anni, proprio a Milano, e per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione.