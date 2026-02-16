Oksana Murasova la ballerina già condannata per l' omicidio dell' ex che ha accoltellato il nuovo compagno

Oksana Murasova, ballerina condannata per aver ucciso il suo ex e recentemente accusata di aver ferito il suo nuovo compagno, è stata coinvolta in un episodio violento a Milano. La polizia è arrivata nella sera del 15 febbraio in un appartamento di via Alfredo Soffredini, dove una lite tra due persone si è trasformata in un'aggressione con un coltello.

L'uomo è stato raggiunto da un fendente al fianco sinistro mentre si trovava in un appartamento di via Soffredini, a Milano La polizia di Milano è intervenuta nella serata del 15 febbraio in un appartamento in via privata Alfredo Soffredini dopo che un litigio di coppia era degenerato in un accoltellamento. A impugnare la lama, a quanto pare, sarebbe stata Oksana Murasova, 38 anni, ex ballerina lituana con una condanna in secondo grado per omicidio. I soccorritori del 118 sono intervenuti nell'abitazione a pochi passi dalla metro di Villa San Giovanni intorno alle 18.

