Monaldi sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso | medici e sanitari sotto inchiesta

Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari. Le autorità hanno aperto un’indagine dopo che il piccolo ha ricevuto un nuovo cuore lo scorso 23 dicembre. Ora si cerca di capire se ci siano state irregolarità o errori nel procedimento.

Sono sei gli indagati nel corso delle indagini sul trapianto di cuore eseguito all'Ospedale Monaldi lo scorso 23 dicembre. Sei nomi iscritti nel registro degli indagati, tra medici e sanitari dell’ospedale Monaldi: sotto i riflettori finiscono coloro che hanno effettuato l’espianto a Bolzano e l’impianto a Napoli del cuore risultato già “bruciato”, per la mancanza di ossigenazione cui è stato sottoposto l’organo a causa del contatto con ghiaccio secco. È una prima svolta nel corso dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, sulla scorta dei primi accertamenti di pg e delle verifiche condotte da carabinieri e militari del Nas. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

L’ospedale Monaldi ha sospeso la direttrice del reparto di cardiochirurgia, dopo che tre medici si sono tirati indietro.

