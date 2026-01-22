Sabato in visita al’Officina dell’arte

Sabato, l’Officina dell’Arte di Cesena apre le sue porte per una visita speciale. Dopo il riscontro ottenuto con la mostra dedicata a Ugo Pasini, la struttura inaugura ufficialmente il nuovo anno 2026, accogliendo l’Università per gli Adulti di Cesenatico. Un’occasione per scoprire un luogo di cultura e formazione, con un calendario di eventi e iniziative rivolte alla comunità locale.

Dopo il successo della mostra dedicata al maestro cesenate Ugo Pasini, l’ Officina dell’Arte di Cesena da avvio alla propria attività per l’anno 2026 ospitando l’ Università per gli Adulti di Cesenatico. Sabato alle 16 è in programma una visita guidata che sarà condotta da Angelo Fusconi e Orlando Piraccini. Per l’occasione è stato predisposto un percorso espositivo dedicato alla vicenda figurativa cesenate dal primo ‘900 ai giorni nostri. In allestimento figurano opere facenti parte della collezione dell’Officina, fra le quali si segnalano i dipinti riferiti alla grande stagione del realismo sociale ed esistenziale di Giovanni Cappelli, Luciano Caldari, Alberto Sughi, nonché di Osvaldo Piraccini recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

