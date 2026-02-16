Obama | Gli alieni esistono Poi fa marcia indietro | Ma non ho prove

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, causando molte reazioni sui social. Ha detto che sono già stati qui, ma non si trovano nell’Area 51. Tuttavia, poco dopo, ha precisato di non avere prove concrete a sostegno di questa affermazione. La sua affermazione ha attirato l’attenzione di appassionati e scettici, che hanno subito commentato le sue parole.

"Gli alieni sono reali. Esistono, ma non sono nell'Area 51". Barack Obama ha scatenato il putiferio affermando in un'intervista per il podcast di Brian Tyler Cohen che gli extraterrestri hanno visitato il nostro pianeta. Un polverone tale che l'ex presidente degli Stati Uniti ha poi dovuto corrergersi ma soltanto a metà, sottolineando che sì, gli alieni ci sono, ma non ha visto alcuna prova della loro esistenza. Eppure durante il fuoco di domande poste dal conduttore era apparso sicuro. "Gli alieni esistono?". Obama ha risposto: "Sono reali, ma non li ho visti". E poi ha continuato: "Non sono tenuti nell'Area 51. 🔗 Leggi su Iltempo.it

