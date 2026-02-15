Obama | Gli alieni esistono ma non sono nell’Area 51

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma non si trovano nell'Area 51. La sua affermazione arriva dopo anni di speculazioni sugli incontri segreti con UFO, e lui stesso ha ammesso di non aver mai visto prove dirette di forme di vita extraterrestri. Durante un intervento pubblico, ha precisato che le teorie su basi militari nascoste sono infondate e che non ci sono segreti nascosti in quella zona del Nevada.