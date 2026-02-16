NXT quando il backstage vale quanto il ring

NXT ha attirato l’attenzione dei fan perché il backstage ha lo stesso peso del ring. Durante un evento recente, si è visto come le tensioni tra i wrestler si siano sviluppate anche dietro le quinte, influenzando le scelte sul quadrato. Un esempio concreto è stato il battibecco tra due attori principali, che ha portato a modifiche improvvise nel programma.

Se dovessimo spiegare la struttura di uno show di wrestling ad un neofita della disciplina potremmo ridurla a due punti cardine: i match e gli angle, con questi ultimi che possono essere divisi in numerosissime sottocategorie. Quella su cui voglio soffermarmi in questo articolo sono i segmenti nel backstage, da sempre un elemento fondamentale nella costruzione delle storie, a volte abusato, ripetuto e poco originale, altre invece aspetto che va di pari passo con quanto avviene sul ring. Se nei due show principali, Raw e SmackDown, viene sovente utilizzato come riempitivo, con segmenti utili a portare a termine le 3 ore di show, spesso senza apportare grossi sviluppi, a NXT il backstage viene portato ad un livello superiore, dandoci la possibilità di "vivere" i rapporti tra le varie star e cogliere le piccole sfaccettature di ogni personaggio.