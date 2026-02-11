Contenimento dei piccioni nel centro storico falconieri all' opera a Osimo

Questa mattina, nel cuore di Osimo, i falconieri sono tornati sui tetti per catturare i piccioni che da settimane infestano il centro storico. Le squadre hanno iniziato il loro lavoro ieri, e ora si cercano soluzioni più durevoli per tenere sotto controllo la presenza di questi uccelli. La città spera che questa operazione porti presto risultati visibili.

OSIMO - È partito ieri il servizio di contenimento dei piccioni in centro storico con l’ausilio dei falconieri. Il primo intervento si è svolto nella zona nord del centro storico con la presenza di una Poiana di Harris, un rapace addestrato all’allontanamento di piccioni e dispersione degli storni. L’intento è disabituarli a frequentare una determinata zona che sanno essere presidiata da rapaci. «Continua l’impegno dell’amministrazione comunale nel contenimento dei colombi torraioli. Da residente del centro storico – dice la sindaca Michela Glorio - so bene che è un problema molto sentito. Al nostro insediamento la situazione era particolarmente critica perché si veniva da un anno, tra crisi politica e commissariamento del Comune, nel quale non erano stati presi provvedimenti a riguardo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

