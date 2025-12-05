Allarme nutrie Regione Lombardia finanzia tre provincie per il contenimento
Pavia, 5 dicembre 2025 – Prosegue e si rafforza l’impegno di Regione Lombardia nel contrasto alla nutria, specie invasiva che continua a causare danni rilevanti anche perché aggredisce le rive dei fiumi. Sono stati infatti finanziati tre progetti presentati dalle province di Mantova (80mila euro), Pavia (80mila euro) e Brescia (65.500 euro) nell’ambito del bando regionale destinato a interventi innovativi di contenimento. “Con queste risorse - spiega l’assessore Alessandro Beduschi - diamo agli enti locali ulteriori strumenti immediati per lavorare in modo efficace. Quello del contenimento nutria non è un tema secondario, in quanto questa specie invasiva danneggia i campi, compromette gli argini e mette a rischio la sicurezza idrogeologica di interi territori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
