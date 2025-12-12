firenze il gospel di harlem approda al teatro verdi

Il 12 dicembre 2025, il Teatro Verdi di Firenze ospiterà ancora i Dream Gospel Choir di Harlem, portando sul palco il loro coinvolgente gospel. Dopo il successo dello scorso anno e il tutto esaurito, questa esperienza musicale ritorna per celebrare le festività natalizie con il ritmo e l’energia di uno dei cori più rinomati.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Torna Natale e tornano i Dream Gospel Choir. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, c’è ancora il Teatro Verdi di Firenze tra le tappe 2025 dello straordinario coro proveniente da Harlem. Appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 16,45. I biglietti sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). Occasione imperdibile per un viaggio attraverso la magia del Natale in musica e la tradizione del gospel americano: da “Amazing Grace” a “When The Saints” a “Oh Happy Day”, i Dream Gospel Choir toccano le corde dell’anima, portando un messaggio di gioia e speranza. Lanazione.it

