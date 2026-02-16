Nuovo sopralluogo di Meloni a Niscemi dopo la frana | Stanzieremo 150 milioni mercoledì il decreto

Giorgia Meloni si è recata a Niscemi dopo la frana che ha danneggiato alcune abitazioni. La premier ha annunciato che verranno destinati 150 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza, e mercoledì sarà firmato il decreto. La visita si è concentrata sui residenti colpiti dal crollo di alcune parti di strada e case, con l’obiettivo di rassicurarli e mostrare un intervento rapido.

«Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c'è». Così, in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni, tornata oggi sui luoghi dell'alluvione. Nel post sono allegate alcune immagini video del sopralluogo in questione con l'audio delle dichiarazioni rese alla stampa sul posto. Il 26 gennaio nella cittadini siciliana il passaggio del ciclone Harry ha provocato frane, smottamenti e crolli, con oltre mille persone evacuate e danni per milioni di euro.