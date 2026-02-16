Frana a Niscemi Meloni | Stanziati 150 milioni Ciciliano commissario Mercoledì il decreto maltempo
Giorgia Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana provocata dal ciclone Harry e ha annunciato che il governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per il Comune. La premier ha nominato Ciciliano come commissario incaricato di gestire gli interventi di emergenza. Mercoledì il decreto riguardante il maltempo arriverà ufficialmente.
La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana causata dal ciclone Harry. «Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili», ha detto. La premier ha annunciato anche la nomina di un commissario straordinario, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, parlando del decreto sul maltempo in arrivo «mercoledì». L'intervento «Ne abbiamo parlato anche con i cittadini, dove io chiedo di non forzare perché sarebbe un errore, è sulla definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana», ha chiarito Meloni sottolineando che «non sono decisioni che si possono prendere sul piano politico, ma sono decisioni che si possono prendere sui dati tecnici». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
