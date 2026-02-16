Meloni torna a Niscemi e annuncia un decreto per mercoledì | In arrivo per il Comune 150 milioni per la frana

Giorgia Meloni è tornata a Niscemi dopo aver visitato il sito colpito dalla frana, che ha provocato danni alle strade e alle abitazioni. La prima motivazione è stata l'esigenza di valutare i danni e pianificare interventi concreti. Oggi ha annunciato che mercoledì sarà approvato un decreto con 150 milioni di euro destinati al Comune per riparare le aree danneggiate. Durante il sopralluogo, Meloni ha incontrato alcuni residenti che chiedevano interventi rapidi per mettere in sicurezza le zone più a rischio.

Giorgia Meloni è tornata a Niscemi per un nuovo sopralluogo nella zona colpita poche settimane fa dalla frana. Accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio – dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio – ha anche incontrato in Municipio un gruppo di sfollati: "Sono tornata oggi a Niscemi per dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c'è", ha scritto sui social la premier. L'annuncio dei 150 milioni. Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana.