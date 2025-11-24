Monreale approvato il progetto per il nuovo asilo nido | investimento da quasi 4 milioni di euro

Monreale – Il nuovo asilo nido di Contrada Cirba sta per diventare realtà. La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto che permetterà di ospitare 68 bambini dai 0 ai 2 anni, un investimento per quasi 4 milioni di euro, ben oltre il finanziamento iniziale del PNRR. Il Comune aveva ottenuto dal Ministero . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro

