Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti. La conduttrice di ‘Today’ ha detto che la famiglia è disposta a negoziare, ma vuole prove che l’anziana donna sia ancora viva. Nel frattempo, anche Donald Trump ha lanciato un messaggio, senza entrare nei dettagli.

Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo ‘Today’ della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre ottantaquattrenne, affermando che la sua famiglia è disposta a negoziare, ma vuole prove che sia ancora viva. In un video pubblicato sui social, Guthrie ha affermato che la sua famiglia ha appreso dai media della richiesta di riscatto per Nancy Guthrie, che secondo le autorità sarebbe stata rapita dalla sua casa in Arizona. “Siamo pronti a discutere. Tuttavia, viviamo in un mondo in cui le voci e le immagini sono facilmente manipolabili”, ha affermato la conduttrice leggendo una dichiarazione, “abbiamo bisogno di sapere senza ombra di dubbio che è viva e che la tenete in ostaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di Trump

Approfondimenti su Savannah Guthrie

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni.

La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Savannah Guthrie

Argomenti discussi: Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: Pensiamo sia stata rapita; Nancy, la madre di Savannah Guthrie, potrebbe essere stata rapita da casa sua, dicono le autorità; Savannah Guthrie, la madre della conduttrice Nbc rapita: l'appello social ai rapitori e il messaggio di Trump; La madre della conduttrice della NBC Savannah Guthrie è stata rapita, sospetta lo sceriffo.

Rapita la madre della conduttrice tv della Nbc, si mobilita anche TrumpL'America segue con il fiato sospeso il sequestro della madre della conduttrice televisiva statunitense Savannah Guthrie, per la quale si è mobilitato anche ... gds.it

Rapita a 84 anni dalla sua casa: la corsa contro il tempo per la madre della giornalista Savannah GuthrieNancy Guthrie, madre di 84 anni della celebre conduttrice e giornalista del Today Show ... msn.com

President Donald J. Trump shared a message on Truth Social stating that he had spoken with Savannah Guthrie and assured her that he has instructed all Federal Law Enforcement agencies to fully support both her family and local authorities without delay. H facebook