Savannah Guthrie nuovo appello ai rapitori della madre | Disposti a pagare

Savannah Guthrie lancia un nuovo appello ai rapitori di sua madre Nancy. La conduttrice della Nbc ha pubblicato un video sui social assieme ai suoi fratelli, dicendo di essere disposta a pagare un riscatto per riavere a casa l’anziana donna, rapita una settimana fa dalla loro casa di Tucson, in Arizona. La famiglia spera in una svolta rapida e in un ritorno sicuro di Nancy.

Nuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre, Nancy. La conduttrice Nbc ha pubblicato un video sui social, assieme ai suoi fratelli, nel quale si dice disposta a pagare un riscatto per riavere a casa l'anziana mamma, rapita dalla sua casa di Tucson, Arizona, una settimana fa. "Abbiamo ricevuto il vostro messaggio e vi capiamo. Vi preghiamo di restituirci nostra madre, così potremo festeggiare con lei", ha detto Guthrie nel video. "Questo è l'unico modo per avere pace. Per noi è molto importante e siamo disposti a pagare", ha aggiunto. Kevin Smith, portavoce dell'ufficio dell'FBI di Phoenix, ha dichiarato all'Associated Press che Savannah Guthrie si riferiva a un messaggio inviato venerdì pomeriggio a un'emittente televisiva di Tucson, KOLD, e non a un nuovo messaggio.

Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.

La madre della conduttrice della Nbc è stata rapita.

