Nuova Fiat Fastback 2026 | foto ed info del suv coupè

Fiat ha svelato le prime immagini della Fastback, un SUV-coupé compatto che arriverà tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La casa automobilistica ha deciso di puntare su un design più sportivo, con linee morbide e una griglia anteriore distintiva. La nuova modello si distingue per il tetto inclinato e le luci a LED che attraversano tutta la parte posteriore. I dettagli tecnici, ancora poco noti, prevedono motori efficienti e tecnologie innovative. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già nel corso del prossimo anno.

Ecco tutto quello che si sa sulla nuova Fiat Fastback, il nuovo SUV-coupé compatto di Fiat che dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027, con debutto ufficiale probabilmente nel corso del 2026. Che cos'è la Fiat Fastback 2027. Tipo di auto: SUV?coupé compatto con linea fastback (cioè tetto che scende verso il posteriore), pensato per unire design elegante a praticità da SUV.. Posizionamento: sarà posizionata sopra la nuova Fiat Grande Panda nell'offerta del brand, proponendo proporzioni e spazio maggiori rispetto alle city-car.. Mercato globale: la Fastback è pensata per essere un modello globale, destinato sia ai mercati europei che sudamericani.