U Cascettaru si trasferisce e rilancia | nuova location a Settingiano

U Cascettaru cambia sede e si prepara a ripartire con una nuova apertura. La trattoria, nota per i piatti tipici della cucina calabrese, ha deciso di trasferirsi a Settingiano, in provincia di Catanzaro, per offrire un ambiente più ampio e accogliente. La scelta è arrivata dopo anni di successi nel centro di Catanzaro, ma i proprietari hanno deciso di puntare su una location che permette di ospitare più clienti e migliorare i servizi. La nuova sede si trova in Via Gambieri 1, negli spazi che una volta erano di proprietà di un ristorante famoso per la sua atmosfera rustica.

Settingiano, provincia di Catanzaro – La trattoria "U Cascettaru", punto di riferimento per la cucina tradizionale catanzarese, ha inaugurato domenica 15 febbraio 2026 la sua nuova sede in Via Gambieri 1, all'interno degli spazi che un tempo ospitavano l'attività "Orso Cattivo". Questo trasferimento rappresenta un investimento significativo nel territorio e nella valorizzazione del patrimonio gastronomico locale, rispondendo alla crescente richiesta di un'esperienza culinaria autentica e di qualità. Un ampliamento necessario per rispondere al successo. La decisione di trasferirsi e ampliare l'attività nasce dalla necessità di superare i limiti imposti dalla precedente sede e di accogliere un numero sempre maggiore di clienti.