Nucleare Rubio | Accordo con Iran difficile ma ci proveremo

Marco Rubio ha dichiarato che negoziare con l’Iran sul nucleare sarà complicato, ma il governo degli Stati Uniti farà il possibile per arrivare a un accordo. Arrivato a Budapest per incontrare Viktor Orbán, il politico ha detto che le trattative sono delicate e richiedono molta attenzione. Durante la giornata, Rubio ha anche incontrato rappresentanti europei, sottolineando l’importanza di coordinare le mosse tra alleati.

Arrivato a Budapest per incontrare Viktor Orbán, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha parlato anche dei negoziati in corso con l'Iran per trovare un'intesa sul nucleare. "Il Paese è governato dagli sciiti, che prendono decisioni politiche basandosi esclusivamente sulla teologia. Quindi è difficile arrivare a un accordo, ma ci proveremo", ha affermato Rubio. "Siamo fiduciosi, il presidente Trump preferisce sempre soluzioni pacifiche. Se ci sarà l'opportunità di raggiungere diplomaticamente un'intesa, saremo aperti e favorevoli", ha aggiunto, specificando che comunque arrivare a una quadra "sarà difficile".