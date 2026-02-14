Festa di San Valentino per le Coppie d’Oro di Diamante e di Titanio

Il Comune di Arezzo ha organizzato una cerimonia speciale il 14 febbraio 2026, quando 77 coppie con anniversari di matrimonio di 50, 60 e 70 anni si sono riunite a Sant’Angelo al Cassero per ricevere un omaggio ufficiale. La celebrazione si è svolta per premiare le coppie d’oro, di diamante e di titanio, riconoscendo così decenni di amore e fedeltà. Un evento che ha visto protagonisti anziani che hanno condiviso ricordi e sorrisi davanti a familiari e amici.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – 77 coppie hanno festeggiato il giorno degli innamorati a Sant'Angelo al Cassero con un omaggio da parte dell'Amministrazione Comunale. Tra la commozione generale e tanta soddisfazione per il traguardo raggiunto, questa mattina a Sant'Angelo al Cassero sono state festeggiate le oltre settanta coppie che nel 2025 hanno celebrat o le nozze d'Oro, di Diamante e di Titanio. Nel giorno di San Valentino, da qualche anno a questa parte, l'amministrazione comunale celebra infatti le coppie che hanno raggiunto questi importanti traguardi.