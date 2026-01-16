Nozze di ferro diamante e oro | il sindaco premia le coppie da record

Il 19 gennaio alle 10, nella Piazza Coperta di Salaborsa, il sindaco celebrerà le coppie che hanno raggiunto traguardi importanti, come le nozze di ferro, diamante e oro. Un’occasione per riconoscere la durata e la tenacia delle relazioni più longeve, con una cerimonia semplice e rispettosa. Un momento di riconoscimento per le coppie che hanno saputo mantenere vivo il legame nel tempo.

Coppie che sfidano il tempo e per rendere omaggio a questa tenacia, lunedì 19 gennaio, alle ore 10, la Piazza Coperta di Salaborsa si vestirà a festa. Il sindaco Matteo Lepore le accoglierà per la tradizionale cerimonia di consegna delle pergamene celebrative, dedicata a chi ha tagliato i traguardi dei 50, 60 e 70 anni di matrimonio. L'invito di Palazzo d'Accursio è stato esteso a 122 coppie bolognesi che hanno festeggiato l'anniversario nei mesi scorsi. La platea dei premiati racconta l'evoluzione delle generazioni cittadine: 83 coppie festeggiano le Nozze d'Oro (50 anni), 37 coppie celebrano le Nozze di Diamante (60 anni) e 2 coppie raggiungono l'eccezionale traguardo delle Nozze di Ferro (70 anni).

