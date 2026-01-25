VIDEO | Arenzano grossa frana sull' Aurelia Il sindaco | Ci saranno disagi

Una frana significativa ha interessato l'Aurelia ad Arenzano nella sera di domenica 25 gennaio 2026, provocando la temporanea interruzione del traffico. Il sindaco Francesco Silvestrini ha comunicato che, al momento, non risultano persone o veicoli coinvolti, ma sono in corso controlli da parte dei vigili del fuoco per valutare la situazione e garantire la sicurezza.

Grossa frana sull'Aurelia ad Arenzano con viabilità interrotta domenica sera, 25 gennaio 2026. Le parole del sindaco Francesco Silvestrini: "Per ora non è stata accertata una presenza di veicoli o persone, ma per prudenza i vigili del fuoco effettueranno tutte le operazioni e i controlli che lo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova, grossa frana sull’Aurelia dopo la galleria del PizzoUna frana significativa si è verificata questa sera sull’Aurelia, tra Arenzano e l’ingresso di Genova, all’altezza della galleria del Pizzo. Frana sull'Aurelia, viabilità interrottaUna frana ha interessato l'Aurelia subito dopo la galleria del Pizzo ad Arenzano, in direzione Genova. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Grossa frana con caduta massi sull'Aurelia ad Arenzano, carreggiata ostruitaIl distacco di materiale dal versante per circa 150 metri all'altezza della galleria del Pizzo, sul lato genovese. Sul posto i vigili del fuoco ... rainews.it VIDEO | Arenzano, grossa frana sull'Aurelia. Il sindaco: Ci saranno disagiGrossa frana sull'Aurelia ad Arenzano con viabilità interrotta domenica sera, 25 gennaio 2026. Le parole del sindaco Francesco Silvestrini: Per ora non è stata accertata una presenza di veicoli o per ... genovatoday.it Bar Lago Tana | Arenzano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.