Novara | Riqualificazione Stazione Nuovo Polo Interscambio e Sottopasso per Migliorare Accessibilità e Mobilità Urbana

A Novara, i lavori per rinnovare la stazione sono partiti per rendere più facile l’ingresso e lo spostamento dei pendolari. La causa di questa iniziativa è il bisogno di migliorare l’accessibilità e la mobilità nel centro della città. Gli operai stanno costruendo un nuovo sottopasso e un polo di interscambio, che permetteranno di collegare meglio i mezzi di trasporto e di creare una piazza più spaziosa. Le imprese coinvolte hanno già avviato le prime fasi dei lavori, che coinvolgono anche la riqualificazione degli spazi pubblici attorno alla stazione.

Novara Rinasce: Cantieri in Stazione per una Nuova Piazza e un Polo di Interscambio. Novara si prepara a un importante intervento di riqualificazione dell'area circostante la stazione ferroviaria. I lavori, previsti per la fine di marzo, trasformeranno l'accesso alla città con un nuovo sottopasso, una velostazione e un rinnovato arredo urbano, rispondendo all'esigenza di un polo di interscambio più moderno e funzionale. Un Progetto Strategico per la Città. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Canelli, ha annunciato i dettagli del progetto attraverso i canali social lo scorso 13 febbraio.