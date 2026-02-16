Nordio smaschera la sinistra | Ho citato il pm Di Matteo quando parlava di metodo mafioso nel Csm

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha contrariato la sinistra citando il pm Di Matteo, che aveva parlato di metodo mafioso nel CSM, causando reazioni di protesta. Nordio ha spiegato di non comprendere tutta questa indignazione improvvisa riguardo alle sue affermazioni sulle correnti della magistratura, fatte in un’intervista alla stampa veneta. La sua dichiarazione ha fatto emergere tensioni già presenti tra le diverse fazioni politiche e giudiziarie.

Non capisco "tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del Csm". Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni inerenti alle degenerazioni correntizie della magistratura espresse alla stampa locale veneta. "Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra, riportate dal 'Fatto Quotidiano' e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. Di Matteo parlo' di 'mentalita' e metodo mafioso'. Altri esponenti del 'partito del No' si sono espressi, a suo tempo, in modo anche piu' brutale.