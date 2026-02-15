Nordio manda in tilt ile toghe per il No | Sistema para-mafioso? Ho citato un modello per il Pd
È scontro sul Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. "Esprimo composta costernazione per la reiterazione di attacchi eversivi senza precedenti a singoli magistrati e all'intera magistratura da parte di un ministro della Repubblica", attacca Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, commentando le parole del ministro Carlo Nordio al Mattino di Padova. "Se il governo non avrà la saggezza di farlo dimettere, - conclude - ci penseranno fra poco i cittadini, votando No al referendum del 22 e 23 marzo, a mandare a casa, insieme alla sua cosiddetta riforma, il ministro che chiama mafiosi i propri magistrati".
Nordio difende il Csm dal sistema para-mafioso
Il ministro Nordio ha dichiarato che il sistema di nomina dei membri del Csm è corrotto e ha attribuito questa situazione a un sistema para-mafioso.
Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia
Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura "para-mafioso" a causa di una sua opinione espressa durante un'intervista a Il Mattino.
Nordio relaziona sulla giustizia e manda in tilt il Pd su Bettini e il referendum. Più che una seduta sull'amministrazione della giustizia, oggi alla Camera è andata in scena una seduta sullo stato confusionale della sinistra attorno al referendum sulla giustizia.
Il primo confronto tra Carlo Nordio e un esponente del fronte del No al referendum comincia con un attacco a chi è assente: Nicola Gratteri. A 5 minuti, Bruno Vespa manda in onda l'intervista in cui il procuratore di Napoli dice: "Per il No voteranno le persone p