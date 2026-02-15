Nordio manda in tilt ile toghe per il No | Sistema para-mafioso? Ho citato un modello per il Pd

È scontro sul Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. "Esprimo composta costernazione per la reiterazione di attacchi eversivi senza precedenti a singoli magistrati e all'intera magistratura da parte di un ministro della Repubblica", attacca Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, commentando le parole del ministro Carlo Nordio al Mattino di Padova. "Se il governo non avrà la saggezza di farlo dimettere, - conclude - ci penseranno fra poco i cittadini, votando No al referendum del 22 e 23 marzo, a mandare a casa, insieme alla sua cosiddetta riforma, il ministro che chiama mafiosi i propri magistrati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

