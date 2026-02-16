Non si ferma all’alt Denunciato 20enne Guidava ubriaco

Un giovane di 20 anni è finito nei guai dopo aver ignorato un posto di blocco e aver tentato di scappare, perché guidava sotto l’effetto dell’alcol. I carabinieri avevano fermato il veicolo, ma lui ha accelerato e ha tentato di svignarsela, costringendo gli agenti a inseguirlo per le strade. Alla fine, il ragazzo è stato fermato e denunciato per omissione di soste e guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La scena si è svolta in pieno giorno in una zona trafficata, dove i passanti hanno assistito all

I carabinieri intimano l’alt a un’auto, ma il conducente scappa: 20enne finisce nei guai dopo un inseguimento. Raffica di controlli da parte dei militari del comando provinciale di Macerata. In azione i carabinieri delle compagnie di Macerata, Tolentino e Camerino che, grazie alle pattuglie delle stazioni dipendenti e delle Aliquote Radiomobili, che hanno perlustrato diversi centri abitati. Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 53enne, residente nell’anconetano, già noto alle forze dell’ordine, che a Cingoli è stato fermato e controllato da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all’alt. Denunciato 20enne. Guidava ubriaco Ubriaco e drogato al volante, non si ferma all’alt e picchia gli agenti Guida ubriaco e senza patente: non si ferma all’alt e picchia gli agenti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rocambolesco inseguimento con incidente: un malvivente fugge a piedi, gli altri due presi dai carabinieri; Non si ferma all’alt, inseguimento e schianto sulla Gardesana; Automobilista non si ferma all'alt della polizia: patente sospesa, veicolo confiscato e rischio di reclusione; Non si ferma all'alt e provoca un incidente ad Alpignano, poi simula il furto dell'auto: scoperto e denunciato. Non si ferma all'alt e provoca un incidente ad Alpignano, poi simula il furto dell'auto: scoperto e denunciatoIl responsabile di un incidente con lesioni, fortunatamente non gravi, avvenuto in via Mazzini ad Alpignano il 28 gennaio 2026 è stato individuato e denunciato per fuga, omissione di soccorso, resiste ... torinotoday.it Non si ferma all’alt della Polizia e si filma durante la fuga: arrestato 28enneUna condotta folle quella del 28enne S.U. che nella notta tra mercoledì e giovedì non si è fermato all'alt della Polizia e ha poi iniziato una folle corsa, prima nelle strade del capoluogo e poi fino ... ilsannioquotidiano.it ALPIGNANO, SENZA PATENTE, NON SI FERMA ALL'ALT E PROVOCA UN INCIDENTE: DENUNCIATO DALLA POLIZIA LOCALE Non è bastato simulare il furto dell’auto per sfuggire alle proprie responsabilità. A fine gennaio gli agenti della polizia locale, im facebook Insulta i passeggeri di un bus e poi spruzza spray urticante, denunciato. A Macerata autista ferma il mezzo e interviene la Polizia, 75enne portato in Questura #ANSA x.com