Non si è fermato all’alt della Polizia Locale, ha tentato la fuga prima in auto e poi a piedi e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti, ferendone uno. È finita con un arresto la serata di follia di un 27enne italiano, fermato a Ospitaletto nella tarda serata di giovedì 18 dicembre.Senza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ubriaco e drogato al volante, non si ferma all’alt e picchia gli agenti

Leggi anche: Senza documenti al volante dell'auto non si ferma all'alt, poi picchia gli agenti

Leggi anche: Al volante ubriaco, non si ferma all'alt e una volta bloccato minaccia e colpisce gli agenti: 30enne denunciato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Arrestato dopo la fuga all’alt: ubriaco e drogato al volante - Due ghisa del Comando di zona 8 intimano l’alt al conducente di una Fiat... ilgiorno.it

Ubriaco fradicio al volante: auto confiscata - I controlli della Polstrada nel weekend: l’uomo aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito, ritirata anche la patente Durante i controlli sulla sicurezza alla viabilità, gli agenti ... ilrestodelcarlino.it

Basta un parabrezza appannato per fare una strage. Non si era addormentato, non era drogato, non era ubriaco, non stava guardando la tv. Guidava un camion senza vedere bene, ma guidava lo stesso. Quelli che se ne fregano, sulla strada, sono quelli che t - facebook.com facebook