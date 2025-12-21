Ubriaco e drogato al volante non si ferma all’alt e picchia gli agenti

Non si è fermato all’alt della Polizia Locale, ha tentato la fuga prima in auto e poi a piedi e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti, ferendone uno. È finita con un arresto la serata di follia di un 27enne italiano, fermato a Ospitaletto nella tarda serata di giovedì 18 dicembre.Senza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ubriaco e drogato al volante, non si ferma all’alt e picchia gli agenti

