Non rientra in carcere da un permesso caccia a Alba Sevillano

Alba Sevillano, condannata per aver ucciso Franca Monfrini nel 2011, è sfuggita al controllo delle autorità mentre era in permesso dal carcere. La donna non è rientrata nel penitenziario e ora diventa obiettivo di una vasta ricerca su tutto il territorio nazionale. La fuga di Sevillano, che non ha rispettato le condizioni della sua libertà, ha scatenato una vera e propria caccia al colpevole in tutta Italia.

Alba Sevillano Fuggita: Caccia Nazionale alla Condannata per l'Omicidio di Franca Monfrini. Una caccia nazionale è scattata per Alba Sevillano, la donna condannata per l'omicidio dell'anziana Franca Monfrini avvenuto a Milano nel 2011. La donna non si è presentata al rientro in carcere dopo aver ottenuto un permesso, sollevando immediate preoccupazioni sulla sua pericolosità e sull'efficacia dei controlli sui detenuti in libertà vigilata. La sua pena era prevista fino al 2032. Un Ritorno al Passato: Il Caso Monfrini e la Brutalità del 2011. Il 2011 fu un anno di sgomento per Milano. Franca Monfrini, un'anziana residente nella città, venne vittima di un'aggressione violenta che si concluse con la sua morte.