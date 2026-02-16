Non ci sono più tenori

Il calo di tenori disponibili ha colpito i cori, che ora fanno fatica a trovare voci maschili alte. Questa mancanza si nota soprattutto nelle formazioni amatoriali e nelle scuole di musica, dove spesso non si riesce a formare un reparto completo. La carenza di queste voci rende difficile mantenere le composizioni più complesse e rischia di ridurre le esibizioni pubbliche. La situazione si riflette anche sulla produzione musicale, con meno possibilità di eseguire pezzi corali tradizionali.

Il concerto della Taunton Madrigal Society nel novembre 1926 fu un trionfo. La sala da ballo nel sudovest dell’Inghilterra era “affollata oltremisura”, scrisse un giornale locale. I bis furono numerosi. Eppure l’evento si concluse in tono minore. Il coro aveva un disperato bisogno di tenori, spiegò uno dei suoi membri. Forse qualcuno tra il pubblico voleva proporsi? “Per tutta la mia vita i tenori sono stati la sezione più piccola”, afferma Will Todd, compositore britannico. Ma la loro carenza sta peggiorando. La mancanza di voci maschili alte, che aggiungono colore e armonia a molte opere corali, è un problema crescente per i cori amatoriali e quelli delle chiese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

